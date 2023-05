Bei einem Brand an einer Schule in Dornbirn ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Mehrere hundert Schüler wurden evakuiert.

Bei dem Feuer an der Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTL) Dornbirn ist am Montagnachmittag ein Arbeiter verletzt worden. Rund 350 Schülerinnen und Schüler mussten das Schulgebäude verlassen. Sie wurden von Lehrern in Sicherheit gebracht.

Dach und Fassade der HTL Dornbirn in Brand

Laut der Polizei in Vorarlberg ging der Notruf um 16:26 Uhr bei der Leitstelle ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Teile des Daches und der Fassade in Flammen. Die Einsatzkräften konnten den Brand bis 17:20 Uhr vollständig löschen.

Brandursache in Dornbirn: Vermutlich Bauarbeiten

Ursache für das Feuer dürften Flämmarbeiten auf dem Dach der HTL gewesen sein. Ein Arbeiter hatte noch versucht den Brand zu löschen. Er zog sich dabei aber eine Rauchgasvergiftung zu und musste in das Krankenhaus in Dornbirn gebracht werden. Wie schwer sich der Mann dabei verletzt hat ist nicht bekannt.

Etwa 100 Einsatzkräfte bei Feuer in Dornbirn vor Ort

Aufgrund der Löscharbeiten war die Höchsterstraße teilweise gesperrt. Alle evakuierten Schülerinnen und Schüler wurden nach während des Feuerwehreinsatzes nach Hause geschickt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute, 25 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und sieben Streifenwagen-Besatzungen der Polizei vor Ort.