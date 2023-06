Am Sonntagmorgen ist die Polizei Sonthofen gegen 04:45 Uhr zum AllgäuOutlet in Sonthofen gerufen worden. Ein 22-Jähriger hatte mit einem großen Stein die Eingangsscheibe des Outlets eingeschlagen.

Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten, konnte der Täter kurze Zeit später unter massivem Widerstand festgenommen werden. Der 22-jährige Oberallgäuer befand sich laut Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde nach seiner Festnahme in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden an der Scheibe dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Sonthofen unter 08321 66350 melden.