In Kaufbeuren hat am Dienstagnachmittag eine unbekannte Frau eine 35-Jährige angegriffen und verletzt. Die Täterin hatte der Frau auf offener Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Tochter des Opfers wurde Zeugin der Attacke.

Die 35-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrer Tochter im Kleinkindalter in der Augsburger Straße auf Höhe des Stadtsaals unterwegs. Schilderungen der Polizei zufolge hat plötzlich eine bislang unbekannte Täterin schlug die Frau mit der Faust in ihr Gesicht geschlagen.

Verletzung an Lippe

Anschließend versuchte sie noch die Frau mit ihrem Regenschirm zu schlagen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Frau wurde bei der Attacke leicht an der Lippe verletzt, die Tochter wurde nicht angegriffen.

Zeugenaufruf

Bei der Täterin soll es sich laut Polizei um eine etwa 60-jährige Frau mit grauen, schulterlangen Haaren handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.