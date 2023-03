Am Mittwochmittag hat die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen erneut einen Verstoß gegen die Schulpflicht festgestellt.

Demnach kontrollierten die Beamten eine 36-jährige Frau und ihren zehnjährigen Sohn. Die beiden waren mit einem Flieger aus Rumänien am AllgäuAirport gelandet. Bei der Kontroller stellten die Beamten fest, dass beide in München wohnhaft sind und dass das Kind demnach der Schulpflicht unterliegt. Die Mutter gab an, das Kind wegen Krankheit entschuldigt zu haben. Offensichtlich hat die Mutter ohne Erlaubnis der Schule die Faschingsferien um knapp zwei Wochen überzogen. Die Schule wurde verständigt, die Mutter muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, ebenso wurde die Weiterreise gestattet.