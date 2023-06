In Ravensburg ist eine Seniorin Opfer von Betrügern geworden. Einer der Täter hatte sich als falscher Polizeibeamter ausgegeben und die 87-Jährige überzeugt, Bargeld und andere Wertsachen zu übergeben.

Am Montag erhielt die Seniorin laut Polizei einen Anruf von den Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Die Täter behaupteten, dass ein Überfall auf die 87-Jährige bevorstand und überredeten sie dazu, sämtlichen Schmuck und Bargeld herauszusuchen und an eine angebliche Polizistin zu übergeben.

Täter verlangen mehr Geld um es "auf Falschgeld zu überprüfen"

Am Abend und am nächsten Tag erfolgten riefen die Betrüger die Seniorin abermals an und überzeugten sie, noch mehr Bargeld abzuheben, da es angeblich auf Falschgeld überprüft werden müsse. Weil die Frau dachte, sie würde ihr Geld kurz nach der Kontrolle wiederbekommen, übergab sie am Montagabend auf einem Parkplatz in der Gartenstraße den ersten Teil der Summe an die Täter. Den zweiten Teil legte sie am Dienstag zu Abholung bereit.

Polizei sucht Zeugen

Erst als der Schwindel am Mittwoch durch einen Anruf bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen aufflog, erstattete die Seniorin Anzeige. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Montag und Dienstag Verdächtiges im Bereich des nordöstlichen Ortsrands von Ravensburg gesehen oder gar die Geldübergabe auf dem Parkplatz auf Höhe der Einmündung Gartenstraße/ Friedensstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg mitgeteilt werden.

Polizei warnt vor Masche und gibt Tipps

In dem Zusammenhang möchte die Polizei abermals vor der Betrugsmasche des falschen Polizisten warnen und bittet folgendes zu beachten bei derartigen Anrufen: