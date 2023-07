In Buchloe hat sich ein elfjähriges Kind bei einem Unfall mit seinem Fahrrad verletzt. Der Junge war an einem geparkten Auto entlang geschrammt.

Der elfjährige Junge fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Fahrrad auf der Berliner Straße in Buchloe, berichtet die Polizei. Dabei fuhr er an einem Auto vorbei. Der Abstand zu dem Auto war jedoch so knapp, dass der Junge mit seinem Fahrradpedal gegen den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen eines 48-jährigen Mannes stieß.

Fahrradunfall in Buchloe: Junge leicht verletzt

Der Junge stürzte wegen der Berührung mit dem Auto. Er verletzte sich leicht. Am Auto wurde durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht.