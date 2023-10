Schwere Verletzung am Kopf erlitt am Montagvormittag ein 85-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in Nesselwang. Der Mann schlug mit dem Kopf auf die Straße auf.

Der 85-jährige Mann war am Montagvormittag mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Kreisstraße OAL1 bei Nesselwang unterwegs. Auf einem abfallenden Stück des Weges, kurz vor dem Ortseingang Nesselwang, verlor der Radfahrer jedoch die Kontrolle über sein Rad.

Radfahrer stürzt in Nesselwang - Vermutlich wegen Bremsmanöver

Vermutlich war ein Bremsmanöver für den darauf folgenden Sturz verantwortlich, wie die Polizei mitteilt. Der 85-Jährige schlug mit seinem Kopf auf die Teerdecke auf. Es waren sofort Ersthelfer vor Ort, die vorbildlich Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten, berichtet die Polizei.

Hubschrauber bringt Radfahrer ins Krankenhaus

Der schwerverletzte Mann, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden.