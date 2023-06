Schwer verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Füssen. Darin verwickelt war auch eine Rennradfahrerin, die danach flüchtete.

Fahrradfahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrrad in Füssen und stürzt Böschung hinunter

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:10 Uhr kam es laut Polizei in der Hopfener Straße in Füssen zu einem Unfall, in den zwei Fahrradfahrerinnen verwickelt waren. In einer engen Kurve kamen sich eine 77-jährige Fahrradfahrerin und eine Rennradfahrerin entgegen.

Es kam zu einer gefährlichen Situation, woraufhin die 77-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und eine Böschung hinabstürzte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung vor Ort brachten sie die Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Rennradfahrerin fährt nach Unfall weiter - andere Radfahrer kümmern sich um Verletzte

Die Rennradfahrerin fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne ihre Beteiligung anzugeben. Bevor die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, kümmerten sich nach den bisherigen Informationen der Polizei vier hilfsbereite Fahrradfahrer um die verunglückte Frau und leisteten Erste Hilfe.

Polizei Füssen sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun diese Zeugen sowie die Rennradfahrerin, sich bei der Polizeiinspektion Füssen zu melden. Ergänzende Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.