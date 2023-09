In Salem-Beuren hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Grund: Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Bei Salem-Beuren hat sich am Freitagmorgen gegen 6:50 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein 39-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei in Überlingen war der Radfahrer auf dem Radweg an der Schwedenstraße in Richtung Weildorf unterwegs. An der Einmündung Spitzäcker bog dann ein entgegenkommender Autofahrer nach links ab und ignorierte den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer.

Radfahrer stürzt bei Vollbremsung und wird schwer verletzt

Um eine Kollision zu verhindern, musste der 39-Jährige stark abbremsen und stürzte dabei. Der Fahrradfahrer zog sich dabei mehrere Brüche im Bereich des Oberkörpers zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen nach Radunfall bei Salem-Beuren

Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer den Sturz möglicherweise nicht bemerkt hat. Zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad war es nicht gekommen. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte bei der Polizei in Überlingen melden. Die Telefonnummer lautet 07551/804-0.