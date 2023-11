In Hohenems hat die Polizei Fahrraddiebe dabei erwischt, wie sie gerade Fahrräder klauen wollten. Nun sucht die Polizei die rechtmäßigen Besitzer mehrerer Fahrräder.

Letzte Woche stahlen zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit bei einer Firma in Hohenems zwei Fahrräder. Laut Polizei wollten sie die Räder in einen in der Nähe abgestellten Kastenwagen einladen. Dabei wurden sie von einer Streife des Zolls beobachtet. Eine 41-jährige Frau, ebenfalls mit rumänischer Staatsbürgerschaft wartete im Fahrzeug.

Zwei Diebe gefasst, ein Dritter geflüchtet

Noch bevor die die Personen kontrolliert werden konnten, flüchtete der 34-Jährige mit einem Auto. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die beiden anderen Personen wurden angehalten. Bei der Kontrolle durch die Polizei Hohenems stellte sich heraus, dass im Kastenwagen 5 Fahrräder, ein Bolzenschneider, zwei Akku - Winkelschleifer sowie originalverpackte Parfümflaschen verstaut waren.

Diese Fahrräder suchen ihren rechtmäßigen Besitzer

Das offensichtliche Diebesgut stellten die Polizeibeamten sicher. Die angehaltenen Personen waren mit Fahrzeugen mit britischem Kennzeichen unterwegs. Die Frau wohnt in England, die beiden Männer in Rumänien. Nach Abschluss der ersten Erhebungen wurden die beiden Angehalten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Polizei Hohenems bitte um Hinweise zu den abgebildeten Fahrrädern, die bis heute dem Besitzer nicht zugeordnet werden konnten: