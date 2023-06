In Kempten sind am Montagvormittag zwei kleine Kinder bei einem Unfall verletzt worden. Die Mutter hatte die beiden drei- und fünfjährigen Kinder in einem Fahrradanhänger mitgenommen. In einer Kurve kippte der Anhänger mit den Kindern um.

Die 31-jährige Frau war mit den beiden Kindern auf dem Radweg von der St.-Mang-Brücke in Richtung Illerstraße unterwegs. Der Polizeimeldung zufolge verkantete sich der Anhänger des E-Bikes in einer Kurve am Bordstein. Der Anhänger kippte um und die beiden Kinder stürzten auf den Asphalt.

Wichtiger Hinweis der Polizei

Die drei und fünf Jahre alten Kinder mussten glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei weist in ihrem Bericht nochmal ausdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, Kinder in Fahrradanhängern anzuschnallen.