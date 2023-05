Etwa ein Jahr lang haben Diebe immer wieder teure E-Bikes im Raum Neu-Ulm gestohlen. Jetzt ist der Hauptverdächtige verhaftet worden - in Schweden.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt, hat die schwedische Polizei den Hauptverdächtigen der Diebstahlserie bereits am 1. April 2023 im Raum Malmö verhaften können. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft den 22-jährigen Mann mit einem nationalen und einem europäischen Haftbefehl gesucht. Der Mann sitzt mittlerweile in Deutschland in einem Gefängnis.

Fahrraddiebstähle in Neu-Ulm: Hauptverdächtiger soll für mindestens zehn Fälle verantwortlich sein

Bis jetzt konnte die Polizei dem 22-Jährigen zehn Diebstähle von E-Bikes nachweisen. Dabei soll der Mann jeweils mit einem Spezialwerkzeug die hochwertigen Schlösser aufgebrochen haben. Im Anschluss ließ er die teuren Bikes von Mittätern abtransportieren. Insgesamt stahl der mutmaßliche Haupttäter mit dieser Masche Fahrräder im Wert von 54.000 Euro, berichtet die Polizei weiter.

Bereits ein Mittäter der Diebstahlserie im Raum Neu-Ulm verurteilt

Ein Mittäter des 22-Jährigen ist bereits im Februar 2022 von einem Gericht verurteilt worden. Der Mann war an zwei Diebstählen beteiligt. Dabei entstand ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Das Urteil gegen den Mittäter lautete neun Monate Haft auf Bewährung.

Polizeiarbeit läuft weiter - Ermittler suchen zwei weitere Fahrraddiebe

Noch ist die Arbeit der Polizei in diesen Fällen noch nicht abgeschlossen. Die Beamten aus Neu-Ulm suchen weiterhin nach zwei weiteren Mittätern des 22-jährigen Mannes.