In Bad Wörishofen ist am Sonntagvormittag ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Trotz der Löschversuche der Fahrerin brannte der Wagen völlig aus.

Die 35-jährige Fahrerin hatte während der Fahrt durch ein Gewerbegebiet Qualm aus dem Motorraum bemerkt. Sie stellte den Wagen ab und versuchte mit einem Feuerlöscher das Feuer im Motorraum zu löschen.

Auto komplett zerstört

Die Löschversuche scheiterten jedoch und der Wagen brannte vollkommen aus. Die Feuerwehr Bad Wörishofen konnte schließlich die Flammen löschen. Zum Glück blieben die 35-Jährige und ihre Beifahrerin unverletzt. Die Polizei schätzt, dass an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von knapp 5.000 Euro entstand.