Ein 17-jähriger Fahranfänger hat am Samstagabend in Friedrichshafen einen Unfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro entstanden ist. Außerdem gab es zwei Verletzte.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 17-Jährige mit seinem Ford Fiesta auf der Messestraße. Von dort wollte er nach links in den Graf-von-Sodenplatz abbiegen. Dabei übersah der 17-Jährige eine entgegenkommende 80-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Zwei Verletzte

Bei dem Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Seine Beifahrerin verletzte sich außerdem so schwer, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Die weiteren zwei Beifahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers blieben unverletzt. Die 80-jährige Kiafahrerin blieb ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro.