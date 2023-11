In Buchloe ist ein Auto am Freitag in den Außenbereich eines Eiscafés gekracht. Am Steuer saß ein junger Fahranfänger.

In der Bahnhofstraße in Buchloe ist am Freitagmittag ein Auto in die Außenbestuhlung eines Eiscafés geprallt. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Elektrofahrzeug unterwegs und verwechselte dabei das Gas- mit dem Bremspedal.

E-Auto kracht in Außenbereich von Buchloer Eiscafe - Keine Gäste verletzt

Dadurch sei das Fahrzeug dann von der Fahrbahn abgekommen und in den Außenbereich des Cafés geprallt, so die Polizei weiter. Aufgrund des schlechten Wetters war dieses aber glücklicherweise nicht besetzt.

6 Bilder Nikolas Schäfers

Unfall in Buchloe: Autofahrer leicht verletzt

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei zog sich der 18-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.