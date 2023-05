Eine laute Explosion hat am frühen Mittwochmorgen Anwohner einer Bankfiliale in Nürnberg aus dem Schlaf gerissen. Grund: Erneut haben Verbrecher einen Geldautomaten gesprengt.

Nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) jagten die unbekannten Täter den Geldautomaten in der Filiale der Postbank in der Welserstraße 17 gegen 4:40 Uhr in die Luft. Ein Zeuge gab an, dass die Verbrecher anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung des Nürnberger Zentrums geflohen seien.

Geldautomat in Nürnberg gesprengt: Täter verwendeten vermutlich Sprengstoff

Das LKA vermutet derzeit, dass die Bande einen Sprengstoff verwendete. Genaue Informationen soll eine Untersuchung des Kriminaltechnischen Instituts des bayerischen LKA liefern. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Beute ist noch nichts bekannt.

Wer hat etwas gesehen?

Die Beamten des LKA bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Welserstraße in Nürnberg verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise zu der Geldautomaten-Sprengung in Nürnberg nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212–0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Immer wieder Geldautomaten in Süddeutschland gesprengt

In den vergangenen Monaten haben unbekannte Täter in Bayern und Baden-Württemberg immer wieder Geldautomaten gesprengt und konnten mit der Beute entkommen. Zuletzt traf es gleich mehrere Automaten in Rothenburg ob der Tauber. Auch in Berkheim bei Memmingen jagten Verbrecher einen Automaten in die Luft.