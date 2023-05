Auf dem Bodenseeradweg zwischen Überlingen und Sipplingen hat am Samstag ein Mann mehrere Passanten belästigt. Der Mann hatte dort in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Eine Frau, der der etwa 30 Jahre alte Mann aufgefallen war, als er gerade mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm, rief die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten laut Polizeimeldung aber keinen Tatverdächtigen mehr antreffen.

Polizei ermittelt wegen Exhibitionist am Bodensee

Die Polizei ermittelt nun aber strafrechtlich. Der unbekannte Exhibitionist hielt sich zwischen Überlingen und Sipplingen bei der Abzweigung B 31 / K 7772 auf. Personen, die durch die Handlungen des dunkel gekleideten Unbekannten belästigt wurden oder Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.