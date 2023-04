Ein 40-jähriger Mann hat am Ostermontag ein siebenjähriges Mädchen in Ulm erstochen. Anschließend stellte sich der Mann der Polizei. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft u.a. Details zum Obduktionsergebnis bekannt gegeben.

Demnach sei die Siebenjährige aufgrund der Verletzung durch ein Messer verblutet, dies habe die am Dienstag durchgeführte Obduktion ergeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der 40-Jährige zum Tatzeitpunkt allein mit dem Kind unterwegs gewesen und habe die Siebenjährige dann in der Nähe des Schulzentrums in Ulm-Wiblingen getötet - dort fand die Polizei dann auch die Leiche des Kindes.

Weiter keine konkreten Angaben durch vermeintlichen Täter

Konkrete Angaben zur Tat hat der 40-Jährige auch jetzt noch nicht gemacht. Laut Mitteilung wurde der Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Dies sei aufgrund seiner wirren Äußerungen und seines Auftretens geschehen. Die Staatsanwaltschaft hat ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses soll klären, ob von dem 40-Jährigen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht und ob der Mann schuldfähig ist.

Bislang kein Hinweis auf Alkohol oder Drogen

Bei seiner Festnahme schien der Täter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden zu haben. Allerdings soll eine Blutprobe auf Rückstände entsprechender Substanzen untersucht werden. Die Kripo ermittelt weiter.

Nicht der leibliche Vater

Wie bereits berichtet, soll der gebürtige Serbe das siebenjährige Mädchen am Ostermontag getötet haben. Gegen 17:20 Uhr meldete der Mann über einen Notruf die Tat. Er wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Bei dem getöteten Mädchen soll es sich um die Tochter seiner Lebensgefährtin gehandelt haben.

Ähnliche Tat bereits am Ostersonntag in Hockenheim

Insgesamt war dies die zweite ähnliche Tat in Baden-Württemberg während des Osterwochenendes. Am Ostersonntag soll eine 43-jährige Frau zwei Geschwister im Alter von sieben und neun Jahren in Hockenheim getötet haben. Die beiden Kinder waren tot in einer Wohnung gefunden worden. Auch in diesem Fall hatte die Tatverdächtige selbst die Polizei informiert.