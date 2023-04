Am Donnerstagabend und Freitagmorgen hat es in Teilen des Allgäus nochmal geschneit. Teils fielen bis zu 20 cm Neuschnee. Aus Missen-Wilhams meldete die Polizei zwei witterungsbedingte Unfälle.

In der Ortsmitte von Missen hatte ein 26-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Von Straße gerutscht

Kurze Zeit später ereignete sich auf der Staatsstraße 2006 dann der nächste Unfall. Hier hatte ein 26-jähriger Mann ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen des Kleintransporters blieben auch unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 3.000 Euro.

In beiden Fällen waren die Unfallverursacher mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der von Schnee bedeckten Straße unterwegs.