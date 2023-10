Gestern gingen Bombendrohungen an Schulen im gesamten Bundesgebiet und gegen das ZDF ein. Die Serie setzt sich fort. Betroffen sind eine Realschule in Bayreuth und der Radiosender Antenne Thüringen.

Nach einer Bombendrohung gegen den Radiosender Antenne Thüringen ist ein Gebäude des Senders in Weimar am Morgen geräumt worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden evakuiert, wie die Polizei Jena mitteilt. Es würden nun Sprengstoffproben durchgeführt. Der Absender der Drohmail sei "Hamas" gewesen, teilt die Polizei weiter mit.

Schule in Bayreuth betroffen

Erneut hat es eine Bombendrohung an einer Schule gegeben. Die Polizei räumte nach eigenen Angaben am Morgen eine Realschule in Bayreuth in Oberfranken und sperrte diese ab. Es sei wieder eine E-Mail mit Hamas-Bezug eingegangen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei nehme die Drohung ernst, auch wenn es in den vergangenen Tagen mehrere Bombendrohungen an bayerischen Schulen gegeben habe, wo nichts Verdächtiges gefunden worden sei.

Bereits am Montag waren in verschiedenen Bundesländern Bombendrohungen eingegangen - unter anderem an Schulen in Thüringen und Sachsen. Auch gegen das ZDF in Mainz wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. Dabei wurde nichts Verdächtiges gefunden, die Polizei gab am Montag Entwarnung.