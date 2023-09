In Erkheim wurde am Wochenende in eine Metzgerei eingebrochen. Der unbekannte Einbrecher stahlt jedoch kein Geld. Er aß lediglich ein Stück Kuchen.

In der Nacht von Samstag (16.09.2023) auf Sonntag (17.09.2023) verschaffte sich laut Polizei ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Ladenbereich einer Metzgerei. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete der Täter kein Bargeld. Dem Inhaber der Metzgerei ist jedoch aufgefallen, dass ein Stück seines Marmorkuchens fehlt. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0.