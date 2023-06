Am Dienstag ist in Ravensburg ein Erdbeerfeld in Flammen aufgegangen. Obwohl die Feuerwehr und die Plantagenbesitzer das Feuer löschen konnten, wurde ein großer Teil des Feldes zerstört.

Das Erdbeerfeld ist am Dienstag in Brand geraten. Gegen 13:30 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf das Feuer auf dem Erdbeerfeld zwischen Vorderweißenried und Höll. Insgesamt standen beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr rund 2.500 Quadratmeter in Flammen.

Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Gemeinsam mit den Plantagenbesitzern löschte die Feuerwehr den Brand. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch über die Brandursache gibt es noch keine Informationen. Der Polizei zufolge gäbe es allerdings keine Hinweise auf eine fahrlässige oder absichtliche Verursachung des Feuers.