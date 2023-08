Ein 23-jähriger Mann soll in Oberfranken seine eigene Mutter getötet haben und ist jetzt auf der Flucht. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Flüchtigen, der als gefährlich gilt.

Die Polizei Naila und die Kripo Hof fahndet mit einem Großaufgebot nach einem Mann, der in Oberfranken seine Mutter getötet haben soll. Der tatverdächtige 23-jährige Valentin Gräter befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, heißt es. Bei Antreffen sollte dieser nicht angesprochen, sondern umgehend die Polizei informiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen besteht gegen Valentin der dringende Tatverdacht, seine 56-jährige Mutter schwer verletzt zu haben. Diese wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Dort starb sie am Mittwochmorgen. Die Umstände der Tat sind aktuell noch unklar, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof.

Mutter getötet: Polizei fahndet nach 23-jährigem Mann

Valentin Gräter war am Mittwochnachmittag weiter flüchtig. Er sei als leicht reizbar bekannt, so die Polizei. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Gefahr gegenüber anderen Personen ausgeht."

Die Polizei fahndet unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers und Personensuchhunden nach dem flüchtigen Valentin. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Kriminalpolizei Hof übernommen.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

23 Jahre alt

Sehr schlank

etwa 175 Zentimeter groß

Blonde, kurze Haare

Bekleidung unbekannt

ValentinGräter leidet laut Polizei unter Wahnvorstellungen. Über Fluchtmittel ist aktuell nichts bekannt. Im Falle eines Antreffens wird dringend davon abgeraten, ihn anzusprechen. Stattdessen wird darum gebeten, unmittelbar den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde der 23-Jährige per Gerichtsbeschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Bild ausgeschrieben. Ein Foto des Mannes ist auf der Webseite des Polizeipräsidiums Oberfranken zu finden.