In Türkheim sind zwei entlaufene Hunde in einen Hühnerstall gelangt. Die Hunde töteten alle 14 Hühner, die sich in dem Stall befanden. Um in den Stall zu gelangen, hatten sich die Hunde unter den Zaun durchgegraben.

Nach der Tat rannten die beiden Hunde weiter durch die Ortschaft, bis Spaziergänger die Hunde festsetzten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Wörishofen erschien die Hundehalterin vor Ort und übernahm die ausgerissenen Hunde. Durch den Vorfall entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.