Am Mittwoch, den 3. Mai sind auf der B300 eine Wildentenmutter und vier ihrer Küken überfahren worden. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Abend die Tiere an der Ausfahrt Aichach-West entdeckt und die Polizei alarmiert.

Obwohl die Polizei sofort am Unfallort war und die Fahrbahn sperrte, kam für vier Küken und die Entenmutter jede Hilfe zu spät. Die Beamten konnten allerdings 15 weitere Küken retten. Der Polizeimeldung zufolge wurden sie in einem Hühnerbetrieb im Landkreis Aichach untergebracht.