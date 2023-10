Die Polizei in Lindau ermittelt wegen zwei Einbrüchen. Unbekannte stiege in einen Gasthof und in ein Geschäft ein.

Laut der Polizei sind Einbrecher in zwei Gebäude in Lindau eingestiegen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kemptener Straße.

Bargeld und Tresore bei Einbrüchen in Lindau gestohlen

Zunächst waren die zwei männlichen Täter in einen Gasthof eingebrochen. Im Anschluss stiegen die Unbekannten dann auch ein Geschäft ein. Dabei hebelten die Verbrecher jeweils mehrere Türen mit Gewalt auf und nahmen zwei Möbeltresore und den Kasseninhalt mit.

Einbrüche in Lindau: Höhe der Beute ist noch nicht bekannt

Noch ist unklar, welche Summen die beiden Einbrecher erbeuten konnten. Der Sachschaden beläuft sich aber auf über 3.000 Euro. Zeugen der Einbrüche sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei Lindau melden. Diese ist unter der Telefonnummer 08382-9100 erreichbar.