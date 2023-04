In Ravensburg hat die Polizei am Freitagmorgen einen 18-jährigen Mann festgenommen. Er soll für mehrere Diebstähle und einen Einbruch verantwortlich sein. Der junge Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Da er in mehreren Verfahren wegen Diebstahlsdelikten als dringend tatverdächtig gilt, hat sich ein 18-Jähriger bald vor Gericht zu verantworten. Das berichtet Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Überwachungskameras überführen Täter

Der junge Man soll nicht nur für den Einbruch in eine Gaststätte in der Marktstraße an vergangenem Montag (27. März) verantwortlich sein. Der 18-jährige Täter war als Besucher in dem Lokal und verließ es gegen etwa 3 Uhr. Während seines Aufenthalts entriegelte er eines der Fenster, wodurch ihm bei einer Rückkehr zur Gaststätte, einige Stunden später, ein Einsteigen möglich war. Er fischte aus einem Tresor in einem der Räume den Geldumschlag mit den Tageseinnahmen und suchte im Anschluss das Weite. Während der Tat wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Auch die Diebstähle aus einer Mädchenumkleide des Bildungszentrums St. Konrad schreibt das ermittelnde Polizeirevier Ravensburg ihm zu. Überwachungsaufnahmen der Objekte führten zur schnellen Identifizierung des tatverdächtigen 18-Jährigen, der am frühen Freitag von einer Polizeistreife in der Springerstraße in Ravensburg aufgegriffen wurde. Da gegen den Mann bereits ein Hauptverhandlungshaftbefehl bestand, nachdem er bei anderweitigen, gegen ihn geführten Verfahren wegen Diebstahlstaten und Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln unentschuldigt nicht zu einem beim Amtsgericht Ravensburg angesetzten Gerichtstermin erschienen war, wollten ihn die Beamten festnehmen.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige ergriff die Flucht, nachdem er sah, dass die Polizisten auf ihn aufmerksam geworden waren. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Beamten den Mann und nahmen ihn fest. Er wurde am Freitagnachmittag einem Richter vorgeführt, der den Hauptverhandlungshaftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.