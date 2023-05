Ein zunächst unbekannter Täter war am 2. Mai 2023 in eine Tankstelle in Kempten eingebrochen. Nun ist die Tat aufgeklärt.

Fünf Tage nach dem Einbruch in die OMV-Tankstelle in der Memminger Straße in Kempten hat sich der Täter gestellt. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der 25-jährige Mann am Sonntag bei der Polizeiinspektion in Kempten. Grund dafür sei das schlechte Gewissen des Mannes gewesen, heißt es weiter.

Wohnungsdurchsuchung nach Einbruch in Tankstelle: Polizei findet leere Getränkedosen

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeibeamten zwei leere und zuvor gestohlene Getränkedosen. Die ebenfalls entwendeten Zigaretten fand die Polizei dagegen nicht mehr. Diese habe der Mann bereits geraucht, meldet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West weiter. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden die Tür der Tankstelle aufgehebelt und dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchs.