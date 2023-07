In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in Ravensburg in ein Wohnhaus eingestiegen während die Bewohner daheim waren. Wenig später erwischten die Opfer einen der mutmaßlichen Täter dabei, wie er eines der gestohlenen Gegenstände verkaufen wollte.

Die Einbrecher waren zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berger Straße verschafft. Während die Bewohner schliefen, klauten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt, eine Herrenarmbanduhr, einen Autoschlüssel sowie zwei E-Bikes. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und sicherte entsprechend Spuren.

Unbekannter Verkäufer flüchtet auf gestohlenem Rad

Am späten Donnerstag bemerkte der Hausbesitzer, dass ein Unbekannter in der Berger Straße eines der beiden gestohlenen E-Bikes an einer Hausecke verkaufen wollte. Als die beiden Opfer zu dem sich anbahnenden Verkaufsgeschäft dazu eilten, ergriff der Verkäufer laut Polizei auf dem gestohlenen Rad die Flucht.

Beschreibung des Verdächtigen

Die Polizei fahndet jetzt nach dem flüchtigen Verdächtigen mit folgender Beschreibung:

17 bis 18 Jahre alt,

etwa 160 cm groß, schlank

türkisches Aussehen

Er trug eine lange Hose und einen weißen Pullover.

Polizei findet zweites gestohlenes Rad

Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen führte nicht zu dessen Ergreifung. Allerdings konnte das zweite gestohlene Rad in unmittelbarer Nähe der Straßenecke gefunden werden. Es wurde von der Polizei zunächst einbehalten. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg melden.