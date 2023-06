In Mindelheim wurde in einen Bauernhof eingebrochen. Neben über tausend Euro Sachschaden, stahl der Einbrecher über tausend Euro Bargeld.

Die Polizei berichtet, dass der Einbruch im Zeitraum zwischen Samstag, 28. Mai 2023, 19:00 Uhr und Sonntag, 29. Mai 2023, 7:30 Uhr, stattfand. Der bislang unbekannte Täter drang irgendwann in diesem Zeitraum in ein bäuerliches Anwesen in der Krumbacher Straße ein.

Gewaltsamer Einbruch in Mindelheim: Täter klaut mehrere tausend Euro

Nachdem sich der Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in den Stallanbau verschaffte, hebelte er mit brachialer Gewalt eine Zugangstür zum Wohnanwesen auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Wohnräume nach Bargeld oder Wertgegenständen und wurde fündig. Es gelang dem Täter mehrere tausend Euro Bargeld zu finden und unerkannt mit der Beute zu flüchten. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten.

Sachschaden und Zeugenaufruf

Durch die Beschädigungen des Täters entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0 zu melden.