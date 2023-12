Diebe sind in Memmingen in ein Geschäft eingebrochen, in dem Handys verkauft werden. Sie stahlen Ware im Wert von 8.000 Euro.

Am Samstagvormittag stellte der Besitzer eines Geschäftes für Mobiltelefone in der Memminger Innenstadt ein offenes Fenster auf der Rückseite seines Geschäftes fest. Nachdem er seinen Laden betreten hatte, fiel ihm laut Polizeibericht auf, dass mehrere Handys entwendet wurden.

Beute im Wert von 8.000 Euro

Als Tatzeitraum konnte der Besitzer die Zeit zwischen Freitag von 18:00 Uhr bis Samstag um 09:00 Uhr benennen. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei auf circa 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat in Memmingen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-201 zu melden.