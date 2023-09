In Günzburg hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen Einbrecher geschnappt. Der Täter war in eine Paintballhalle eingedrungen und hatte dabei eine ziemlich offensichtliche Spur hinterlassen.

Der Polizei zufolge hatte der Täter sich verletzt, als er eine Fensterscheibe am Haupteingang der Paintballhalle einschlug. Durch die stark blutende Wunde hinterließ er eine Blutspur, der die Beamten folgten.

Polizisten finden Täter im Krankenhaus

Die Blutspur führte die Polizisten zu einer nahegelegenen Wohnung. Der 35-jährige Bewohner war jedoch nicht zu Hause. Nachbarn erzählten der Polizei, dass der Mann zur Versorgung seiner Verletzung ins Krankenhaus gegangen ist. Dort fanden ihn dann schließlich die Beamten.

Einbrecher betrunken

Da der Täter unter Alkoholeinfluss stand ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Vom Krankenhaus ging es dann direkt zur Polizeiinspektion zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen. Beim Einbruch in die Halle hatte der 35-Jährige nichts gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.