In Boos sind Diebe gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht die Unbekannten.

Am Dienstag, den 29. August 2023, drangen unbekannte Täter, zwischen 12:00 Uhr und 14:26 Uhr, über ein Fenster gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in Boos ein. Die Täter durchsuchten der Polizei zufolge sämtliche Räume des Hauses und erbeuteten Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Beute transportierten sie mit einem Kopfkissenbezug aus dem Haus ab.

E-Bike geklaut, aber dann liegen gelassen

Der genaue Entwendungsschaden muss noch verifiziert werden, meldet die Polizei. Die Täter klauten obendrein ein E-Bike der Marke Cube. Das Rad wurde jedoch später oberhalb eines Waldweges in der Nähe der Kneippanlage Boos am östlichen Gemeinderand gefunden. Die Täter verursachten an dem Küchenfenster einen Sachschaden von mindesten 2.500 Euro.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die ersten Ermittlungen übernahm eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden von dem für Einbruchsdelikte zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge entlang des Waldweges am östlichen Gemeinderand von Boos oder in der Nähe der dortigen Kneippanlage gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Tel.: 08331-1000 in Verbindung zu setzen.