In Markt Rettenbach brachen Unbekannte in der Nacht in eine Bank ein. Sie knackten einen Tresor und machten mehrere zehntausend Euro Beute.

In der Nacht von Montag (21.08.2023) auf Dienstag (22.08.2023) drangen laut Polizei Unbekannte in eine Bank in Markt Rettenbach ein. Die Täter, die in die Bankräumlichkeiten des Mulitfunktionsgebäudes an der Gewerbestraße einbrachen, müssen der Polizei nach mindestens zu zweit gewesen sein.

Über Dach eingestiegen und Tresor gewaltsam geöffnet

Die Täter stiegen über das Dach des Gebäudes in den Dachboden ein. Über diesen gelangten die Unbekannten weiter in die Räumlichkeiten der Bank. Ziel der Täter war der Tresor der Bank. Diesen brachen die nächtlichen Einbrecher gewaltsam auf. Sie konnten so mehrere zehntausend Euro erbeuten.

Polizei ermittelt nach Einbruch in Bank in Markt Rettenbach

Der entstandene Sachschaden steht bislang nicht fest. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Ergreifung der Täter aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden jederzeit unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen.