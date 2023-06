Am Dienstagmittag hat ein Rentner in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) auf eher ungewöhnliche Weise versucht, zwei Bettlerinnen aus seinem Haus zu vertreiben. Die beiden Frauen hatten am Wohnhaus des auf sehr penetrante Weise um Geld gebettelt. Als die beiden Frauen dann auch noch in das Haus einbrachen, griff der Senior kurzerhand zum Wasserschlauch.

Die beiden als kräftig beschriebenen Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sollen der Polizei zufolge gegen 13:30 Uhr mehrfach und lautstark an die Scheiben des Wohnhauses geklopft und um Geld gebettelt haben. Der Senior versteckte sich daraufhin hinterm Sofa. Als er dann hörte, wie eine Scheibe des Wohnhauses eingeschlagen wurde, schritt er zur Tat.

Rentner versucht Bettlerinnen mit Wasserstrahl zu vertreiben

Das bettelnde Duo hatte laut Polizei offenbar die Scheibe zur Waschküche eingeworfen und wollten in den Keller einbrechen. Der 81-Jährige griff kurzerhand zum Wasserschlauch und versuchte die Frauen durch den Wasserstrahl zu vertreiben. Schließlich lief er zum Telefon, um die Polizei zu verständigen. In der Zeit griffen sich die beiden Frauen wohl den Schlüssel zur Waschküche und flüchteten.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizisten fanden vor Ort nur noch die eingeschlagene Scheibe sowie die nasse Waschküche vor. Die Polizei sucht jetzt nach den flüchtigen Bettlerinnen. Der Polizeiposten Altshausen bittet daher um Hinweise. Zeugen, denen die Frauen, von denen eine einen auffallend roten Strickpullover getragen haben soll, im Ortsteil Steinenbach aufgefallen sind, sollen sich unter der Telefonnummer 07584/9217-0 melden.