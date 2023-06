Bei einem schweren Unfall zwischen einem Unimog und einer Regionalbahn im Landkreis Ravensburg ist ein Mensch getötet worden - zwei Insassen der Bahn wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 18 Uhr auf der Straße von Hirschegg (Gemeinde Eichstegen) in Richtung Baltshaus an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Der 37-jährige Fahrer des Unimogs wurde dabei von einer Regionalbahn aus Richtung Weingarten erfasst. Durch die Kollision zog sich der Unimogfahrer so schwere Verletztung zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zwei Insassen der Regionalbahn wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt - ein Fahrgast erlitt sogar schwere Verletzungen.

Zwei Bahnreisende bei Eichstegen verletzt - Eine Person davon schwer

Die beiden verletzten Bahnreisenden wurden in Kliniken gebracht. Insgesamt befanden sich um Unfallzeitpunkt 30 Menschen an Bord der Regionalbahn. Die restlichen Fahrgäste des Zuges wurden mit einem Bus an ihr Ziel gebracht. Bei dem Unfall entstand ein sechsstelliger Sachschaden. Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg wird der Schaden an der Lok auf rund 70.000 beziffert. An dem Unimog entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, an den Bahnanlagen von 10.000 Euro.

Unfalllok muss abgeschleppt werden

Ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei fertigte nach dem Unfall zwischen der Regionalbahn und dem Unimog Luftaufnahmen der Unfallstelle an. Die Verbindungsstraße zwischen Hirschegg und Baltshausen war während der Bergungarbeiten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Eine Ersatzlok schleppte die beschädigte Regionalbahn in den nächsten Bahnhof. Der Unimog wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Polizei ermittelt zur Unfallursache des Bahnunfalls zwischen Unimog und Regionalbahn im Landkreis Ravensburg

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 67 Einsatzkräften vor Ort. Weitere 30 Mitarbeiter des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber und ein fünfköpfiges Kriseninterventionsteam waren ebenfalls im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Polizei Ravensburg sucht Radfahrer

Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache sucht die Polizei nach einem Radfahrer, der sich unmittelbar nach der Kollision am Unfallort befunden hat. Der Radfahrer soll sich bitte bei der Polzei Ravensburg melden. Die Telefonnummer lautet 0751/803-3333.