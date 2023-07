Ein bislang unbekannter Mann hat eine Jesus-Figur von einem Wegkreuz bei Ehrwald gerissen und weiterverschenkt.

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, hatte der noch unbekannte Mann am Samstagnacht die Christus-Figur von einem Wegkreuz an der Ehrwalder Landstraße abgerissen. Rund 200 Meter vom Tatort entfernt übergab er die Statue dann an einen 23-jährigen Mann als angebliches Geschenk.

Jesus-Figur abgerissen: Tiroler Polizei sucht Täter

Als der 23-Jährige die Polizei verständigte, ergriff der Täter die Flucht und rannte in Richtung Bahnhof. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 185 Zentimeter großen Mann. Der Täter ist schlank, sportlich und war zum Tatzeitpunkt mit einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas und einer schwarzen Schildkappe von Puma bekleidet. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeiinspektion Lermoos.