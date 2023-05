Eine 34-jährige Frau soll in Fronreute (Landkreis Ravensburg) ihren Ehemann während eines Streits mit dem Auto angefahren haben. Sie sitzt nun in U-Haft.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft in Ravensburg war das Ehepaar am Sonntagnachmittag in Fronreute-Staig in einen Streit geraten. Die 34-jährige Frau soll daraufhin ihren Ehemann mit dem Auto angefahren haben.

Mann musste ins Krankenhaus

Der Ehemann wurde dabei mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto geschleudert und verletzt. Er musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber am Abend wieder verlassen.

Ehefrau kurze Zeit später festgenommen

Die 34-jährige Ehefrau kümmerte sich nach der Tat nicht um ihren verletzten Ehemann und fuhr stattdessen einfach davon. Polizeibeamte stoppten die Frau kurze Zeit später auf der A98 bei Mühlhausen-Ehingen und nahmen sie fest.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag

Ein Richter erließ gegen die mutmaßliche Täterin einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der gefährlicher Körperverletzung. Die 34-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt.