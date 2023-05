Zu gleich zwei Unfällen mit E-Scootern ist es am Montag in Memmingen gekommen. In beiden Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr radelte nach Angaben der Polizei ein 14-jähriger Schüler den Radweg der Donaustraße stadteinwärts entlang. Kurz nach der Memminger Zeitung kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der in falscher Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs war. Der war so auf sein Handy konzentriert, dass er auf der Mitte des Radweges fuhr und wohl den Fahrradfahrer nicht bemerkte. Das hatte zur Folge, dass sich die beiden Fahrzeuge am Lenker berührten und beide Fahrer daraufhin stürzten.

14-jähriger Fahrradfahrer wird bei Unfall in Memmingen leicht an der Hand verletzt

Nach dem Unfall stieg der E-Scooter-Fahrer aber wieder auf seinen E-Scooter und fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei Memmingen sucht nun nach Zeugen. Vor allem wer weitere Angaben zum Unfall oder auch zum E-Scooter-Fahrer machen kann, soll sich bei den Beamten melden.

E-Scooter mit zwei Mädchen fährt in Memmingen in Beifahrerseite von Auto

Etwa eine Stunde später war erneut ein E-Scooter in einen Unfall in Memmingen verwickelt. Gegen 08:15 Uhr wollte laut Polizei der Fahrer eines grauen Seat von der Hans-Böckler-Straße in Memmingen nach rechts in die Straße "Im Mitteresch" abbiegen.

Dabei krachte er aber mit einem E-Scooter zusammen, auf dem zwei Mädchen unterwegs waren. Sie fuhren in die Beifahrertür des Autos. Doch der Autofahrer tauschte mit den Mädchen keine Personalien aus.

Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen

Deshalb sollen sich die beiden Mädchen jetzt bei der Polizei Memmingen melden, um den Schaden regulieren zu können. Daneben beobachtete eine Frau den Unfall. Auch sie soll sich bei den Beamten in Memmingen melden.

Die Polizei Memmingen ist unter der Telefonnummer 08331/1000 erreichbar.