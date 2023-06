Ein E-Bike hat am Donnerstag ein Mann in Vorarlberg gestohlen. Die Polizei fahndete nach ihm - und nahm eine mutmaßliche Diebesbande fest.

Zeugen beobachteten, wie ein Mann am frühen Donnerstagabend in Innerbraz mit einem gestohlenen E-Bike in Richtung Arlberg fuhr. Das Fahrrad stand abgesperrt vor dem Altersheim in Innerbraz, als der Mann das Schloss aufbrach und mit dem Fahrrad davonfuhr, berichtet die Polizei.

Polizei kann dem Quartett mehrere Diebstähle in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg nachweisen

Mehrere Polizeistreifen suchten im Klostertal nach dem Unbekannten und wurden bald fündig. Eine Streife der Polizeiinspektion Lech hielt ein rumänisches Auto in Stuben an, in dem zwei Männer und zwei Frauen zwischen 23 und 28 Jahren saßen. Als die Beamte das Auto durchsuchten, fanden sie mehrere noch originalverpackte Parfüms.

Im Laufe ihrer Ermittlungen konnte die Polizei dem Quartett vier E-Bike-, zwei E-Scooter- und mehrere Parfümdiebstähle in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg nachweisen. Teile ihrer Beute versteckten sie in einem Auto, das sie in Zams (Tirol) geparkt hatten.

Gesamtwert der Beute hat einen Wert von 14.000 Euro

Die Vier hatten wohl zusammen die Diebstähle begangen. Ihre Taten lassen auf einen gewerbsmäßigen Handel schließen, so die Polizei. Der Gesamtwert ihrer Beute beläuft sich auf 14.000 Euro.

Die Polizei lieferte alle vier Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch ein.