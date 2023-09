Im Oberallgäu haben sich am Samstag drei E-Biker bei Unfällen teils schwer verletzt. Alle drei Männer waren ziemlich betrunken.

Bei Altstädten haben sich am Samstagnachmittag zwei Radfahrer im Alter von 30 und 32 Jahren bei einem Sturz mit ihren E-Bikes verletzt. Die beiden Männer waren mit den geliehenen Rädern von einer Berghütte talwärts in Richtung Altstädten gefahren. Dabei verhakten sich die Lenker der Räder und die beiden Männer stürzten auf die Straße.

Zwei Verletzte und rund 6.000 Euro Sachschaden nach Alkoholunfall bei Altstädten

Trotz Fahrradhelmen zogen sich beide erhebliche Verletzungen zu. Sie mussten mit Gehirnerschütterungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut der Polizei war einer der Männer mit knapp einem Promille Alkohol unterwegs. Der zweite Radfahrer lag sogar knapp unter zwei Promille. Beide Männer müssen sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An den Leihrädern entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Schwere Verletzungen nach Radsturz bei Blaichach

Platzwunden und möglicherweise ein Schädel-Hirn-Trauma. Das ist die Folge eines Radsturzes in Blaichach am Samstagabend. Nach Angaben der Polizei war ein 50-jähriger Radfahrer auf der Kreisstraße OA 27 gestürzt. Der Mann war auf dem Weg von Gunzesried nach Blaichach ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Über 2,3 Promille: E-Bike-Unfall bei Blaichach

Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei die Alkoholisierung des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Den 50-jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.