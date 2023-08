In der Nacht auf Freitag ist ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 63-Jährige hatte an einer roten Ampel gewartet, als eine Autofahrerin von hinten in ihn reinfuhr.

Der 66-Jährige wartete gegen 23:40 Uhr an der Ampel in der Füssener Straße am Einmündungsbereich Sankt-Mang-Brücke/Kaufbeurer Straße. Er wollte wohl in Richtung Kaufbeurer Straße weiterfahren und stand mit seinem E-Bike auf der Geradeausspur. Während er stand, fuhr ihm eine 26-jährige Autofahrerin von hinten auf.

Gegen Windschutzscheibe geschleudert

Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der E-Bike-Fahrer nach hinten auf die Kühlerhaube und gegen die Windschutzscheibe der 26-Jährigen geschleudert wurde. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Klinikum. An seinem E-Bike entstand Totalschaden.

E-Bike war hinten nicht beleuchtet

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeimeldung zufolge fest, dass das E-Bike nach hinten keinerlei Beleuchtungseinrichtungen hatte. Außerdem regnete es zum Unfallzeitpunkt stark. Unklar ist auch, warum der 66-Jährige nicht den rechts der Fahrbahn verlaufenden Fuß-/Radweg benutzte.