Frontal zusammengekracht sind am Donnerstagabend ein E-Biker und ein Auto in Schwangau. Der E-Biker wurde dabei verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich nach Informationen der Polizei am Donnerstagabend in Schwangau (Landkreis Ostallgäu), im Ortsteil Brunnen, an der Einmündung Seestraße/Forggenseestraße ereignet. Ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer krachte mit einem 50-jährigen Autofahrer zusammen, als dieser von der Forggenseestraße nach links Richtung Campingplatz abbog.

Autofahrer schneidet Kurve in Schwangau - E-Biker achtet nicht auf Rechts-vor-links-Regel

Laut Polizei schnitt der Autofahrer die Kurve und der E-Bike-Fahrer missachtete an der Einmündung die Rechts-vor links-Regel. Der E-Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Auto zusammen. Der 52-jährige Radler schleuderte anschließend über die Motorhaube des Autos und krachte in die Windschutzscheibe. Anschließend kam er vor dem Auto zum Liegen.

Rettungshubschrauber bringt E-Biker ins Krankenhaus Füssen

Ein Rettungshubschrauber brachte den E-Biker zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Füssen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Am E-Bike entstand wahrscheinlich ein Totalschaden. Das Auto wurde an der Fahrzeugfront und an der Windschutzscheibe erheblich beschädigt.