Ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Überlingen schwer verletzt worden. Der junge Mann stieß mit einem Lieferwagen zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16:15 Uhr in der Alten Owinger Straße in Überlingen hat sich der 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei vom Golfplatz kommend bergab in Richtung Überlingen unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle schnitt er mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit eine Kurve.

Frontal gegen Lkw gekracht und dann in die Wiese geschleudert

Der in diesem Moment entgegenkommende 28 Jahre alte Lenker eines VW Crafter konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er noch eine Vollbremsung in die Wege leitete. Der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, prallte in die Front des Lieferwagen und wurde dann über Motorhaube und Windschutzscheibe mehrere Meter über die Fahrbahn in die Wiese geschleudert.

16-Jähriger schwer verletzt mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der schwer verletzte 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik geflogen. Am Pedelec entstand etwa 3.000 Euro, am VW rund 8.000 Euro Sachschaden.