In Mindelheim hat ein unbekannte Dieb rund 40 Getränkekisten aus einem geparkten LKW geklaut.

Der LKW war in der Kanzelwandstraße/Rubihornstraße in Mindelheim geparkt. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte knapp 40 Getränkekisten von hohem dreistelligem Wert aus dem LKW geklaut. Sie entfernten ein Vorhängeschloss an der Rückseite des Fahrzeugs. Zum Abtransport müssten die Täter ein größeres Fahrzeug zur Verfügung gehabt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden.