Der oberbayerischen Polizei ist im Landkreis Weilheim-Schongau ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Bei Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis fanden die Beamten insgesamt 15 Kilogramm Drogen und große Mengen Bargeld. Vier Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ermittlungen gegen 32-jährigen Mann führen zu Wohnungsdurchsuchungen

Laut der Polizei hatte die Kripo Weilheim seit Mai dieses Jahres gegen einen 32-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Drogenhandel mit Marihuana ermittelt. Dabei habe sich der Verdacht auf fünf weitere Hintermänner, bzw. Beteiligte an dem Drogenhandel ergeben.

Drogenhandel: Sechs Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Weilheim-Schongau

Am Samstag führte die Polizei nun insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Verdächtigen durch. Dabei entdeckten die Beamten 14 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain in der Wohnung eines 24-jährigen Mannes. In der Wohnung des 32-Jährigen und bei einem 21-Jährigen aus dem Landkreis fand die Polizei insgesamt 38.000 Euro Bargeld. Die Drogen und das Geld wurde von der Polizei sichergestellt.

Drogen und Bargeld gefunden: Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Alle Tatverdächtigen wurden - wegen des Verdachts auf Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge - von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen vier Männer im Alter von 19, 21, 24 und 43 Jahren wurde danach ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Sie sitzen mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Verschiedene Dienststellen der oberbayerischen Polizei beteiligt

An den Durchsuchungen waren Beamte der Kripo Weilheim, der Grenzpolizei Murnau, der Kriminalpolizeiinspektion aus Traunstein , der Zivilen Einsatzgruppe Weilheim und des Einsatzzuges der Zentralen Ergänzungsdienste Rosenheim beteiligt.

Die Kriminalpolizeiinspektion in Weilheim ist an das Polizeipräsidium Oberbayern Süd angeschlossen. Die Beamtinnen und Beamten sind zuständig für die Landkreise Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen.