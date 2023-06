Am frühen Freitagvormittag ist ein Autofahrer bei Offingen von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar war der 23-Jährige abgelenkt, weil sein Beifahrer ihm während der Fahrt eine Zigarette anzündete.

Laut Polizei war der junge Mann gegen 06:15 auf der Staatsstraße zwischen Offingen und Burgau unterwegs. Als sein Beifahrer ihm eine Zigarette anzündete, soll der 23-Jährige von der Flamme des Feuerzeuges derart abgelenkt gewesen sein, das er mit seinem Fahrzeug auf das Bankett kam.

Fahrer und Beifahrer verletzt

Der Fahrer lenkte anschließend heftig gegen, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem Gebüsch. Bei dem Unfall wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Gebüsch und am Auto entstand der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 3.500 Euro.