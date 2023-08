In Kempten sind zwei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Die Unfallverursacherin wurde durch eine Kundgebung abgelenkt und hatte zu spät bemerkt, das der vor ihr fahrende Wagen verkehrsbedingt anhalten musste.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge in der Ludwigstraße. Die Autofahrerin war stadtauswärts unterwegs und fuhr hinter einem Wagen, dessen Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Anschließend wollte der Mann nach links in die Kremserstraße einbiegen.

Crash im Kreuzungsbereich

Direkt vor dem Kreuzungsbereich auf dem Gehweg fand eine lautstarke Demo statt. Das lenkte die Unfallverursacherin so sehr ab, dass sie zu spät bemerkte, dass der vor ihr fahrende Wagen angehalten hatte. Sie fuhr auf den Vordermann auf, dabei wurden der Fahrer und die Beifahrerin des vorderen Autos leicht verletzt.

Rettungsdienst bringt Verletzte ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten brachte sie in ein Krankenhaus. Die Insassen des unfallverursachenden Wagens bleiben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 5.500 Euro.