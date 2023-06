In Pfullendorf ist am Donnerstag ein elfjähriges Mädchen bei einem Fahrradsturz verletzt worden. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer hatte plötzlich gehupt und das Kind so erschreckt, dass es stürzte.

Das Mädchen war gegen 18:30 Uhr auf dem Fahrradweg der Überlinger Straße unterwegs. Der Polizeimeldung zufolge hatte sich ein schwarzer Van von hinten der Elfjährigen genähert. Als der unbekannte Fahrer plötzlich grundlos hupte, erschrak das Mädchen und streifte den Bordstein. Bei dem anschließenden Sturz wurde sie laut Polizei "nicht unerheblich" verletzt.

Zeugenaufruf

Der unbekannte Autofahrer hielt kurz neben dem gestürzten Kind und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletze zu kümmern. Die Polizei sucht jeztt nach dem Fahrer und dem Van. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07581/4820 bei der Polizei Bad Saulgau melden.