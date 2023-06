Bereits Mitte Juni hat ein Drohbrief einen Polizeieinsatz an der Mittelschule in Sonthofen ausgelöst. Ein Unbekannter hatte in einem Brief Straftaten gegen die Schule angedroht. Jetzt hat die Polizei offenbar einen Verdächtigen gefunden.

Der Polizei zufolge erbrachte eine Analyse des Schreibens, das die Drohungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ernst zu nehmen wären. Dennoch ergriff die Polizei Maßnahmen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler.

Verdächtiger gesteht Brief geschrieben zu haben

Die anschließenden Ermittlungen der Polizei Sonthofen führten jetzt auf die Spur eines Tatverdächtigen. Laut Polizei hat der junge Mann keinen persönlichen Bezug zur Mittelschule. Er hat inzwischen die Tat eingeräumt. Er wäre allerdings nicht dazu in der Lage gewesen, die angedrohten Taten zu begehen.